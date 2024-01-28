У Дніпрі повідомили про звук вибуху. Влада пояснила – збили ракету

У Дніпровському районі українські захисники знищили російську крилату ракету, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше у соцмережах повідомляли про звук вибуху в Дніпрі.

Близько 12:30 у низці областей у зв’язку з ракетною небезпекою була оголошена повітряна тривога. О 13:06 на Дніпропетровщині оголосили відбій.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку Дніпра.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.