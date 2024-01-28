ОВА: на Полтавщині ліквідували пожежу на промисловому обʼєкті, яка виникла після атаки РФ

На Полтавщині пожежу на промисловому обʼєкті, яка виникла після російського ракетного удару ввечері 27 січня, ліквідували, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.



«Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей», – написав він у телеграмі.



Як повідомляла місцева влада, пожежа сталася через російський удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Внаслідок атаки постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.