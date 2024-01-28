Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ОВА: на Полтавщині ліквідували пожежу на промисловому обʼєкті, яка виникла після атаки РФ

Пожежа сталася через російський удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Фото ілюстративне
Пожежа сталася через російський удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Фото ілюстративне

На Полтавщині пожежу на промисловому обʼєкті, яка виникла після російського ракетного удару ввечері 27 січня, ліквідували, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей», – написав він у телеграмі.


Як повідомляла місцева влада, пожежа сталася через російський удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Внаслідок атаки постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG