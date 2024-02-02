США ввели санкції проти чотирьох компаній, які допомагають Ірану з виробництвом ракет та «шахедів»

США запровадили санкції проти компаній, які є постачальниками матеріалів і чутливих технологій для програм Ірану з балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), включаючи безпілотники серії Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну.

Як повідомила пресслужба Мінфіну США, санкції введено проти чотирьох компаній з Ірану та Гонконгу за спроби провести закупівлі для компаній Hamed Dehghan та Pishtan Kavosh Gosar Bohta, які вже перебувають під санкціями США.

«Іран продовжує розповсюджувати свою зброю, включаючи БПЛА та ракети, які націлюються на військових США. Це залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми без вагань використаємо наш повний набір інструментів, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем», – заявив заступник міністра фінансів США з питань фінансової розвідки та боротьби з тероризмом Браян Нельсон.

У вересні 2023 року Мінфін США застосував санкції щодо п’яти організацій і двох фізичних осіб в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та ОАЕ, причетних до закупівлі елементів для іранських БПЛА.

З вересня 2022 року США застосували щонайменше дев’ять раундів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.

Іран постачає Росії безпілотники Shahed-136 для підтримки вторгнення Росії в Україну. Один із серводвигунів, закуплених мережею, щодо якої застосували санкції, був знайдений у залишках Shahed-136, який нещодавно був збитий в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників, переважно це «шахеди».