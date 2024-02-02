Україна поінформувала США про рішення звільнити Залужного – WP

Україна поінформувала Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України, повідомила 2 лютого газета The Washington Post з посиланням на двох осіб, знайомих з цим питанням.

Якщо це підтвердиться, то це буде найсерйознішою кадровою перестановкою Зеленського з часів російського вторгнення в лютому 2022 року.

Видання повідомляє, що американські чиновники не підтримують і не заперечують проти цього кроку, визнаючи, що це рішення має схвалити Зеленський.

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Ввечері 29 січня низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Зокрема, як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» близьке до військово-політичного керівництва країни джерело, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Валерія Залужного з президентом Володимиром Зеленським. При цьому підповідного указу президента не було.

Міністерство оборони України після цього оприлюднило коротку заяву: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда».



Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Попри те, що офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного, медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між президентом і головнокомандувачем на тлі складної ситуації на фронті й зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.