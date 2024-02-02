Якщо Зеленський звільнить Залужного: які ризики для України?

Журналіст Юрій Бутусов повідомив 2 лютого у своєму телеграм-каналі, що вже сьогодні президент Володимир Зеленський може звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час засідання Ставки.

За даними журналіста, текст указу про звільнення головкому був готовий 29 січня, коли Зеленський та міністр оборони Рустам Умєров зустрілися із Залужним та запропонували йому добровільно піти – але той відмовився. Тепер Зеленський, за словами Бутусова, переконуватиме всю Ставку підтримати його рішення.

Також Бутусов зазначив, що Офіс президента побоюється політичних та інформаційних наслідків усунення головкома – тому кадрові ротації обговорюються на багатьох рівнях. Банкова нібито хоче підвищити популярних у ЗСУ командирів – і зараз проводить консультації з цього приводу.

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На місце Залужного ж нібито розглядаються голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський – чи навіть їхній тандем.

Чутки про те, що президент звільнив Залужного, почали ширитись 29 січня у телеграм-каналах. Тоді Міноборони та спікер Зеленського Сергій Никифоров спростували цю інформацію. А ввечері 1 лютого Залужний опублікував чергову колонку в CNN, де, зокрема, розкритикував процес мобілізації та військового виробництва в Україні.

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Головні питання випуску:

Чим загрожує Україні відставка Залужного під час Росії?

Як це може вплинути на плани ЗСУ на 2024 рік?

І як упораються з роллю головкома Буданов чи Сирський?