Дискусії можуть бути будь-які, але кадрових рішень зараз немає – Подоляк про ймовірну відставку Залужного

Дискусії в Офісі президента щодо кадрових перестановок можуть бути будь-які, однак рішення щодо відставки головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного наразі немає. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

На пряме запитання, чи відомо раднику Офісу президента про те, що відставку Залужного готують або рішення вже ухвалене, але ще немає указу, він відповів так:

«Дискусії будь-які безумовно постійно потрібні для того, щоб проводити аналіз ситуації, в якій ми перебуваємо – що потрібно зробити, щоб ця ситуація виглядала інакше, що треба, щоб ми отримали додаткові ресурси. Дискусії можуть бути будь-які, але на сьогоднішній день рішення немає».

Подоляк додав, що президент Володимир Зеленський може ухвалювати будь-які рішення, що стосуються його компетенції – зокрема щодо кадрових змін вищого військового командування – але нині факту відставки головнокомандувача Збройних сил України немає.

«Раціональні підходи у президента. Він хоче отримати результативні дії, розуміння того, що буде у нас відбуватися в 2024 році, які для цього треба нам ресурси і щоб це було очевидно для партнерів, які нам дають ці ресурси…Президент буде виходити саме з цих міркувань», – заявив Подоляк.

За його словами, в Офісі президента готові коментувати кадрові перестановки за фактом, що вони відбулися. На запитання, чи вважає він комунікацію з боку влади у цьому питанні достатньо доброю, він відповів: «Можливо, треба краще комунікувати, це очевидно… Ідеальних систем комунікації не існує, ми пробуємо це будувати, не завжди це виходить так, як це потрібно».

Ввечері 29 січня низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Зокрема, як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» близьке до військово-політичного керівництва країни джерело, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Валерія Залужного з президентом Володимиром Зеленським. При цьому підповідного указу президента не було.

Міністерство оборони України після цього оприлюднило коротку заяву: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда».



Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Попри те, що офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного, медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між президентом і головнокомандувачем на тлі складної ситуації на фронті й зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.

Американський телеканал CNN 31 січня з посиланням на два неназвані джерела, «знайомі з ситуацією», заявив, що указ Зеленського про звільнення Залужного очікується вже до кінця цього тижня.

Повідомлення про звільнення Залужного з’являються не вперше, зокрема, у листопаді 2023 року народний депутат Володимир Ар’єв поширив інформацію щодо нібито подання про відставку головнокомандувача ЗСУ. Проте згодом він це спростував.



У грудні минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільнення головнокомандувача ЗСУ наразі не планується.

«Питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо», – заявив він тоді.

Валерія Залужного на посаду головнокомандувача Збройних Сил України призначив президент України Володимир Зеленський у 2021 році.