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Політика

Повідомлення про відставку Залужного. Що це було: «злив» чи з'ясування реакції суспільства

Що відбувається? Навіщо цю інформацію «вкинули» в інформаційний простір?
Що відбувається? Навіщо цю інформацію «вкинули» в інформаційний простір?
  • Україна й далі без допомоги США. Чому? Та як це відображається на фронті?

Пауза у наданні Україні допомоги від США вже відчутна на фронті, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Вашингтоні. Чого очікувати?

  • Новий етап: удари дронами про цілях на території Росії

Американське видання TIME констатує, що взимку в російсько-українській війні розпочався новий етап з ударами безпілотників по цілях у глибині російської території. Із посиланням на міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, видання повідомляє, що всі останні удари по цілях у Росії наносились дронами українського виробництва. Який ефект від цих атак? Як розвиваються події на фронті?

  • Зеленський шукає заміну Залужному? Чому відбувся «злив» про відставку?

Видання «Дзеркало тижня» стверджує, що зустріч президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де обговорювали його відставку, таки відбулася. За словами джерел видання в офісі президента та оточенні головкома, Зеленський та Залужний зустрічалися напередодні, 29 січня. Зеленський, за словами співрозмовників видання, пропонував Залужному залишити посаду головнокомандувача. Той цю пропозицію не прийняв. Що відбувається? Навіщо цю інформацію «вкинули» в інформаційний простір? Що буде, якщо відставлять Залужного?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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