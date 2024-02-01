Повідомлення про можливу відставку Залужного – на перших шпальтах західних медіа

Президент України Володимир Зеленський все ще планує звільнити Валерія Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ, однак після витоку інформації про їхню розмову у понеділок та появу чуток про намір його звільнення ці плани дещо відклались. Про це пише низка західних видань із посиланням на власні джерела.

Офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного. Однак медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між Зеленським та Залужним на тлі складної ситуації на фронті та зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.

Напруження наростало тривалий час?

Хоча українські посадовці в приватному порядку натякали на недовіру між Залужним і Зеленським протягом останнього року, останніми місяцями розбрат став відкритим, пише Washington Post. У листопаді в журналі The Economist вийшло інтерв'ю із Залужним, в якому він, зокрема, заявив, що війна «зайшла в глухий кут», але сам Зеленський після заяв Залужного стверджував, що не вважає ситуацію на фронті «патовою».

Ще одним джерелом напруженості є розрив між тим, що просив Залужний для української армії, і тим, що політичні лідери Києва змогли отримати від союзників і партнерів, сказала виданню людина, знайома з деталями зустрічі верховного головнокомандувача й головнокомандувача ЗСУ в понеділок. «У розмові з міністром оборони він каже: «Це не моя робота – отримати це; це ваша робота», – зазначає джерело WP.

Але ані самі президент й головнокомандувач, ані їхнє оточення «небагато зробили, щоб розвіяти повідомлення про напругу», пише New York Times. Видання зазначає, що хоча вони часом з'являлися разом на фотосесіях і влаштовували заходи, але ніколи не виступали спільно зі зверненнями до країни у час війни. «Відсутність комунікації означає підтвердження проблеми», – цитують журналісти заяву депутата ВР Володимира Ар'єва.

Розмова у понеділок

Як стверджує WP, у понеділок розмова досягла точки кипіння, коли Залужний продовжив наполягати на потребі мобілізації 500 тисяч українців, щоб закрити вже наявну критичну нестачу персоналу на фронті протистояти російській мобілізації у 400 тисяч військовиків. Зеленський публічно виступав проти такого масштабу мобілізації, кажучи про дефіцит уніформи, зброї, навчальних приміщень і коштів для виплат мобілізованим.

У розмові Зеленський також заявив, що українці втомилися від війни і що міжнародні партнери країни також уповільнили військову допомогу, тож, можливо, новий командир оживить ситуацію, пише видання.

Однак, як зауважує ВВС, у ситуацію втрутилися західні партнери Києва, які висловили різке несприйняття відставки Залужного. Як повідомляють світові медіа, західні лідери наполегливо радять Києву переходити до стратегічної оборони – тобто, по факту, реалізовувати стратегію, прихильником якої є Валерій Залужний.

Звільнення головнокомандувача, та ще й не узгоджене з Заходом, цілком могло б стати причиною «вето» на це рішення Зеленського. А Захід, судячи з усього, має достатні важелі впливу для того, аби наполягти саме на своїй позиції з цього питання, пише BBC.

Вплив чуток на настрої в лавах ЗСУ

Невизначеність в цьому питанні уже вплинуло на бойовий дух рядового складу української армії та роботу старших офіцерів із колегами з союзних збройних сил. «Існує невизначеність щодо того, чи підтримує накази генерала Залужного президент, що підриває довіру до командування», – пише NYT.

«Залужний користується дуже високим авторитетом в армії», – цитує газета лейтенанта Павла Величка, який служить у 101-й бригаді територіальної оборони України. За його словами, звільнення генерала стане «сигналом для командирів усіх рангів: незалежно від того, наскільки добре ви виконуєте свою роботу, вас можуть усунути без причини».

Усунення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим і ознаменувало б ключовий момент у війні України з Росією, пише The Economist. Обоє лідерів виглядають постраждалими від конфлікту, а суперечки між політичним керівництвом України та її військовим командуванням турбують головних союзників України, зазначає видання.

Economist переконує, що відставка Залужного навряд чи допоможе відновити послаблену допомогу союзників, оскільки генерала високо цінують на Заході.

Гра на руку Росії

Медіа підкреслюють, що чутки про звільнення Валерія Залужного припадають «на особливо небезпечний для України момент війни», коли «Росія посилила атаки на полі бою одночасно з посиленням своєї пропагандистської кампанії, спрямованої на підрив підтримки України на Заході».

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) наголосив, що російські пропагандисти використовують ситуацію для продовження низки інформаційних операцій проти України. ISW цитує «ветеранку російської пропаганди», головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян, яка заявила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про усунення Залужного чи ні, «хаос... корисний [Росії]».

Наріжний камінь демократії

Тертя між цивільним і військовим керівництвом відбувались під час багатьох воєн, пише NYT, згадуючи Громадянську війну у США та Корейську війну. Але те, як відбуваються військові зміни, часто має вирішальне значення для того, як вони сприймаються, зауважує видання.

«Якщо будь-який крок щодо заміни генерала розглядатиметься як суто політична, а не військова необхідність, пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не лише серед опозиційних політиків, але й серед громадськості, яка, за результатами опитувань, найбільше поважає генерала Залужного», – наголошують журналісти.

ВВС вважає, що в нинішніх обставинах відставка головнокомандувача ЗСУ виглядає питанням часу. Але «відставка Залужного – це не тільки заміна одного генерала на іншого: йдеться про порушення українською владою неформальної угоди з суспільством про те, що політичне керівництво не вчить воювати військових, а військові не лізуть у політичні справи».

Президент має право змінити командувача, якому він більше не довіряє: підпорядкування військового керівництву цивільному є наріжним каменем демократії, пише Economist і підсумовує: «Якщо Зеленський залишить свого головного командира, він виглядатиме слабким. Якщо він його звільнить у невмілий спосіб,.. це лише зашкодить довірі до керівництва. Як часто трапляється в цьому конфлікті, легких перемог не буває».