Сенат США розгляне законопроєкт щодо кордону та допомоги Україні наступного тижня – Шумер

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.



За його словами, текст угоди буде оприлюднено вже у п’ятницю чи в неділю. Він планує призначити голосування на наступний тиждень, яке відбудеться не пізніше середи.



«Ми не можемо просто ухилятися від своїх обов’язків тільки тому, що завдання складне», – сказав Шумер.

Двопартійні учасники переговорів у Сенаті США вже в п’ятницю оприлюднять довгоочікувану угоду про припинення потоку мігрантів через американо-мексиканський кордон, пише Reuters.



Як зауважує видання Politico, наразі незрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату вносити поправки до пакету, що може суттєво відтермінувати остаточне голосування. Також поки що незрозуміло, чи поставить спікер Палати представників Майк Джонсон це на голосування в Палаті представників, якщо документ пройде Сенат.

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Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. Йдеться про нові повноваження щодо обов’язкового закриття кордону, якщо щоденний перетин кордону перевищує 5 000 осіб на день, реформу системи надання притулку, прискорена процедура розгляду заяв та припинення практики затримання та звільнення мігрантів.



Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроєкт на кілька місяців.

1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Після погодження ЄС багатомільярдної фінансової допомоги для України голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Як повідомив Білий дім, під час розмови «Фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США».





