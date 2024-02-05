Попереду будуть дні «дуже складних дебатів» – Маркарова про законопроєкт Конгресу США щодо кордону та допомоги Україні

Посолка України в США Оксана Маркарова, коментуючи оприлюднення Сенатом США законопроєкту щодо кордону та допомоги Україні, заявила, що попереду будуть «дні дуже складних і дуже публічних дебатів», але не навколо України.



«Законопроект передбачає асигнування у розмірі $60 млрд. в частині допомоги Україні, з яких оборонні видатки – 50,43 млрд дол., економічна безпека – 9,654 млрд дол. (зокрема 7,85 млрд дол. на пряму бюджетну підтримку України. Законопроєктом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США)... Попереду нас чекають дні дуже складних і дуже публічних дебатів навколо не України, а частини пакету, яка стосується міграційної політики США. Вечірні ефіри всіх каналів сьогодні вже наповнені ними», – написала вона у фейсбуці.

Сенат США 4 лютого оприлюднив довгоочікуваний пакет законів на суму 118 мільярдів доларів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США, але документ наштовхнувся на опозицію з боку республіканців у Палаті представників.

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Президент США Джо Байден 4 лютого закликав Конгрес якнайшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку.



«Тепер рішення мають прийняти республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я прийняв своє рішення. Я готовий вирішити проблему…Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон», – йдеться у заяві Байдена.

2 лютого, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. Йдеться про нові повноваження щодо обов’язкового закриття кордону, якщо щоденний перетин кордону перевищує 5 000 осіб на день, реформу системи надання притулку, прискорену процедуру розгляду заяв та припинення практики затримання та звільнення мігрантів.



Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроєкт на кілька місяців.

3 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 мільярдів доларів. Він твердить, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю». Білий дім виступив проти поданого в Палаті представників американського Конгресу законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримку України.