Двопартійний законопроєкт у США з допомогою Україні: деталі і шанси на ухвалення

4 лютого сенатори США оприлюднили двопартійний законопроект на $118 млрд, який передбачає фінансування охорони кордонів США, військову допомогу Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США, повідомляє агентство Associated Press. Документ має пройти голосування у Конгресі та витримати скептицизм республіканців. Зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон уже заявив у соціальних мережах, що документ «помре по прибуттю» на голосування. Що нового у цьому законопроєкті? Та які шанси, що його ухвалить Палата представників? Деталі повідомляє Російська служба «Голосу Америки».

6 грудня 2023 року поданий президентом США ДжоБайденом законопроєкт , куди входить і допомога Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

, куди входить і допомога Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників США відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону США з Мексикою і зміни до міграційного законодавства.

Це зупинило підтримку України Сполученими Штатами Америками. Збройні сили України відчувають «снарядний голод», що посилює загрозу прориву російських сил і їх подальше просування територією України. Так під загрозу потрапляють українські міста, ППО яких потребує поновлення ресурсів для протидії російським ракетним атакам.

Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх країн-партнерів та подякував їм за підтримку України. Водночас він нагадав про важливість і надалі співпрацювати, «щоб Росія не виграла війну», йдеться в його вечірньому зведенні 3 лютого.

Важливість нового законопроєкту поділяють лідер більшості у Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер, і лідер республіканців у Сенаті, сенатор Мітч Макконнелл.

Сенат може провести голосування щодо цього законопроєкту найближчими днями незважаючи на протидію з боку консерваторів. Оскільки Конгрес не зміг затвердити пакет допомоги Україні у розмірі $60 млрд, і США фактично припинили постачання Києву боєприпасів та ракет.

Це зробить нашу країну безпечнішою, зробить наш кордон надійнішим

У заяві Джо Байдена йдеться, що пропозиція Сенату «дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захистити себе від російської агресії».

Щодо захисту кордону США з Мексикою, Байден зазначив, що імміграційна система зламана вже давно, і настав час її виправити.

«Це зробить нашу країну безпечнішою, зробить наш кордон надійнішим, дозволить ставитися до людей справедливо і гуманно, зберігаючи можливості легальної імміграції, що відповідає нашим національним цінностям», – сказав Байден.

Новий законопроєкт також передбачає:

інвестиції в оборонну промисловість США,

військову допомогу Ізраїлю у розмірі $14 млрд,

виділення майже $5 млрд союзникам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

та надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке опинилося в зоні конфлікту в Україні та секторі Газа.

Після оприлюднення законопроекту Шумер сказав журналістам, що ще ніколи не працював так тісно з Макконнеллом. Він назвав законопроєкт «монументальним кроком» до зміцнення національної безпеки всередині країни та за кордоном.

Без допомоги США Україна може впасти під тиском Росії

Шумер зазначив, що без допомоги США Україна може впасти під тиском Росії та поставити під загрозу Східну Європу.

Макконнелл у своїй заяві сказав, що Сенат має бути «готовим діяти».

«Суверенітет Америки піддається випробуванню тут, вдома, а наш авторитет відчувають на міцність натхненні противники по всьому світу», – сказав Макконнелл.

«Проблеми, з якими ми стикаємося, не вирішаться самі собою, і наші супротивники не чекатимуть, поки Америка набереться рішучості, щоб відповісти на них».

Намагаючись подолати опір республіканців Палати представників, Макконнелл минулого року наполягав на тому, щоб зміни до прикордонної політики були включені до пакету фінансування національної безпеки.

Законопроєкт мав:

переглянути систему надання притулку на кордоні, прискоривши та посиливши його застосування,

а також наділити президентів новими повноваженнями щодо негайного висилання мігрантів, якщо влада перевантажена кількістю людей, які звертаються за притулком.

Політична боротьба: Трамп проти Байдена

Напередодні президентських виборів у США Байден та багато демократів підтримали ідею суворого контролю на кордонах, але колишній президент Дональд Трамп та його союзники розкритикували запропоновані заходи як недостатні.

Республіканці також не хочуть віддавати Байдену політичну перемогу у питанні, яке вони вважають одним із його найуразливіших місць.

Вони стверджують, що у президентів і так достатньо повноважень для боротьби із незаконним перетином кордонів. Республіканці в Палаті представників наполягають на своїй жорсткішій версії закону про безпеку кордонів.

Вирішенням прикордонних проблем мають стати жорсткі пропозиції республіканців щодо імміграційних заходів

Спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець із Луїзіани, розповів у неділю у програмі NBC Meet the press, що намагався залучити республіканців Палати представників до переговорів із Сенатом, але отримав відмову. Він додав, що не знає деталей законопроєкту, але вважає, що вирішенням прикордонних проблем має стати пропозиція Палати представників щодо жорстких імміграційних заходів.

Він також дав зрозуміти, що він, а не Трамп, вирішуватиме, чи виносити законопроєкт на обговорення, якщо він отримає схвалення в Сенаті.

3 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 мільярдів доларів. Він твердить, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю». Білий дім виступив проти поданого в Палаті представників американського Конгресу законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримку України.

Поки що неясно, чи пройде законопроєкт у Сенаті.

Міграційна криза у США: пояснюємо

Пропозиція про кордон, на погодження якого пішли місяці, спрямована на отримання контролю за системою надання притулку. Ця система була перевантажена рекордною кількістю мігрантів, які прибувають на кордон. Законопроєкт пропонує переглянути систему, посиливши і прискоривши правозастосовні заходи.

Якщо кількість нелегальних перетинів кордону перевищить 5000 на день у середньому за п'ять днів, автоматично почнуть діяти повноваження щодо видворення, і мігранти вирушатимуть до Мексики без можливості навіть подати прохання про надання притулку.

При досягненні позначки 4000 перетинів кордону на день адміністрація президента матиме можливість використовувати повноваження щодо депортації.

Байден вже заявляв, що готовий скористатися ними, щоб «перекрити кордон», як тільки законопроєкт буде підписано.

На рівні штатів губернатори-республіканці розглядають можливість відправлення військ Національної гвардії на кордон.

Техаський губернатор Грег Еббот, який 4 лютого на чолі групи з більш ніж десятка інших губернаторів-республіканців знову вирушив на південний кордон у районі Гол-Пасс, був підтриманий членами своєї партії у протистоянні з адміністрацією Байдена з питань забезпечення дотримання імміграційного законодавства.

Які шанси ухвалення?

Опублікований законопроєкт передбачає виділення $20 млрд на забезпечення дотримання імміграційного законодавства, включаючи наймання тисяч нових співробітників для розгляду клопотань про надання притулку, а також сотень прикордонників. Частина цих коштів піде на утримання притулків та служб у містах США, які в останні місяці важко справляються з напливом мігрантів.

У разі ухвалення законопроекту, мігранти, які шукають притулку в США від переслідування у своїй країні, зіткнуться з більш жорстким та швидким процесом розгляду заяв.

Стандарти первинних співбесід, відомих як перевірка на наявність обґрунтованих побоювань, будуть підвищені, і багато хто проходитиме їх протягом кількох днів після прибуття на кордон. Остаточні рішення щодо їх клопотань про надання притулку прийматимуться протягом кількох місяців, а не так, як зараз, коли очікування часто затягується на роки.

Серед демократів посилення стандартів надання притулку викликало стурбованість, особливо у прогресивних та іспаномовних законодавців. Хоча представники обох партій відкрито критикують політику, що обговорюється, багато хто утримується від остаточних суджень до ознайомлення з текстом законопроекту, який раніше тримався в секреті.

Виділення $14 млрд на військову підтримку Ізраїлю здатне розколоти голоси демократів. Незалежний сенатор Берні Сандерс із Вермонта наполягає на тому, щоб виключити із $10 млрд на наступальне озброєння для Ізраїлю, зберігши при цьому кошти на оборонні системи.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс в інтерв'ю програмі ABC This week заявив, що підтримає законопроєкт, якщо він потрапить до Палати представників.