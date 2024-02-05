ОВА: війська РФ вночі обстріляли Куп’янськ, район атакували КАБами

Російські війська в ніч на 5 лютого обстріляли місто Куп’янськ і Козачу Лопань на Харківщині, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«О 23:15 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. О 23:27 окупанти вдарили по с. Козачій Лопані Харківського району», – написав він у телеграмі.

За його словами, перед цим протягом дня, 4 лютого, російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Куп’янському району. Зокрема у селі Колодязне через цю атаку зруйнований двоповерховий багатоквартирний будинок, а у селі Горяне пошкоджені адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерня агропідприємства, електромережі, знищена сільськогосподарська техніка.

Олег Синєгубов повідомив, що загалом за добу артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини. Крім того, він констатував, що російські війська збільшили кількість авіаударів.

За словами голови Харківської ОВА, на Куп’янському напрямку армія РФ щодня завдає ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони, понад пів року на всіх ділянках фронту точаться важкі бої.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.