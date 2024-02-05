«Укренерго»: після російської атаки на Криворіжжі відновили енергоживлення

На Криворіжжі енергетики відновили енергоживлення критичної інфраструктури та побутових споживачів, повідомляє компанія «Укренерго».



«Енергоживлення критичної інфраструктури та побутових споживачів Криворіжжя, що були знеструмлені через атаку російських БпЛА, відновлено. Продовжуємо працювати над відновленням інфраструктури на постраждалих енергооб’єктах: тестуємо роботу обладнання, яке вціліло, для знищеного підбираємо заміну з аварійного запасу, який сформували у 2023 році», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

Внаслідок російської атаки безпілотниками Кривого Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишалися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею перебували 120 шахтарів.

Наступної ночі війська РФ знову дронами атакували Криворіжжя. За даними місцевої влади, без світла в районі майже 15000 людей, дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. Також були проблеми з водопостачанням. Вдень, 3 лютого, світло у Кривому Розі повернули, але вже того ж дня через перенавантаження мереж Криворіжжя було знову частково знеструмленим.

У Міненерго 3 лютого повідомили, що за тиждень було три атаки на енергетичні об’єкти Дніпропетровщини, через це у Кривому Розі застосували графіки аварійних відключень споживачів «для стабілізації ситуації та проведення відновлювальних робіт».