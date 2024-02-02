У Криворізькому районі влучання дронів призвело до знеструмлення понад 40 тисяч абонентів – влада

У Криворізькому районі, який російські війська вночі атакували безпілотниками, є влучання, що призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів, зокрема, двох шахт, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню», – написав він у телеграмі.

Лисак додав, що три «Шахеди» збили сили ППО.

За даними голови ОВА, по Нікопольщині загарбники вдарили з артилерії, люди не постраждали.

«Натомість, за уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення і перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 2 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух груп дронів у низці областей, зокрема на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.