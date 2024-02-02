Голова Кіровоградської ОВА заявив про масовану атаку дронів на область і сусідні регіони

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив, що вночі Росія здійснила масовану дронову атаку на Кіровоградщину і сусідні області.

«Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому і Кропивницькому районі. Попередньо – без постраждалих», – написав голова ОВА у телеграмі. Інших подробиць він не навів.

У ніч на 2 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух груп дронів у низці областей, зокрема на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.