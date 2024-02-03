У Кривому Розі запровадили аварійні відключення світла через російські атаки – Міненерго

Напередодні в енергосистемі України виник профіцит, надлишки передавалися до енергосистеми Польщі, повідомило Міністерство енергетики вранці 3 лютого. Сумарна величина постачання становила 1600 мегават на годину.

Відомство також повідомило про наслідки російської атаки для енергосистеми: внаслідок атаки дронів на підстанції НЕК «Укренерго» у Дніпропетровській області стався вибух. Після повторної атаки на станції виникла пожежа, станом на ранок її локалізували.

«Також внаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині було частково знеструмлено обладнання ТЕС. Триває огляд наслідків атаки. Знеструмлювалися споживачі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні.

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Водночас, з огляду на те, що це третя атака на енергетичні ооб’єкти Дніпропетровщини за тиждень, у Кривому Розі застосували графіки аварійних відключень споживачів «для стабілізації ситуації та проведення відновлювальних робіт».

Крім того, вночі енергетики зафіксували збої в роботі обладнання керування на підстанції 220 кіловат у Миколаївській області, обставини з’ясовуються. На Чернігівщині внаслідок обстрілів обірвалися проводи на опорах, електропостачання відновили.

Міненерго прогнозує імпорт електроенергії протягом доби на 9 979 мегават на годину, а також 810 мегават на годину експорту до Молдови.

Голова Дніпропетровщини раніше повідомив про знеструмлення майже 15 тисяч людей у Криворізькому районі внаслідок російської атаки дронами.

Внаслідок російського удару по Кривому Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишалися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею перебували 120 шахтарів.