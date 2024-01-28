Через російські обстріли на Донеччині знеструмлена шахта – Міненерго

Унаслідок бойові дії у Донецькій області без енергопостачання залишилися шахта та побутові споживачі, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«У результаті бойових дій знеструмлені лінії і підстанція 110 кВ в Донецькій області, без напруги залишилася шахта і побутові споживачі», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, загалом дефіциту електроенергії немає – внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт електроенергії.

У Міненерго також додають, що аварійно відключався блок ТЕС, який за пів години повернули до роботи. У резерві три блоки і два корпуси теплоелектростанцій, які підключать до мережі у разі потреби.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.



