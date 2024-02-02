Повітряні сили ЗСУ попереджають про щонайменше дві групи «шахедів» в напрямку Кривого Рогу

У ніч проти 3 лютого Повітряні сили Збройних сил України повідомили про щонайменше дві групи ударних безпілотників Shahed в напрямку Кривого Рогу.

«Чергова група «шахедів» на півночі Херсонщини! Рухаються у напрямку Дніпропетровщини! Ворожі БпЛА у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Пізно ввечері 2 лютого російські сили вже запускали кілька груп «шахедів» з півдня. Повідомлялося, що тоді вони рухалися у напрямку Дніпропетровщини та на північ. Місцева влада Полтавщини повідомила про влучання в Миргородському районі. Також повідомлялося про роботу ППО на Житомирщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.