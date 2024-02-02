Війська РФ атакували Полтавщину, є влучання – влада

Російські війська атакували Полтавщину – є влучання в Миргородському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією, є влучання в Миргородському районі», – написав він у телеграмі.

Постраждалих немає.

О 21:55 на Полтавщині оголосили повітряну тривогу, вже через 20 хвилин був відбій. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети на Миргород.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.