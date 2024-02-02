Росія запустила «шахеди» по Україні: на Київщині оголошено повітряну тривогу

Увечері 2 лютого російські військові знову запустили «шахеди» по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«Наразі «шахеди» спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини», – зазначили військові.

Повітряна тривога спочатку була оголошена в семи областях.

О 21:31 у ЗСУ повідомили, що ударні дрони рухаються на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.

22:14 попередили про загрозу ударних БпЛА для Вінниччини.

О 22.44 стало відомо, що «шахеди» на Черкащині і рухаються курсом на Київщину, де оголошено повітряну тривогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.