Прокуратура: російська армія скинула вибухівку з дрона на жителя Берислава

Внаслідок російської атаки на Херсонщину відомо про кількох поранених, заявляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаї війни.

Зокрема, російські війська атакували Херсон і Бериславський район. В обласному центрі через влучання снаряду частково зруйнований багатоквартирний будинок.

«У Бериславі ворог атакував мирне населення дронами. Через скидання вибухівки постраждав місцевий мешканець, його доставлено до лікарні», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, внаслідок обстрілу села Інгулець травм зазнали 59-річна жінка та 37-річний чоловік.

Голова області раніше також повідомляв про 17-річного хлопця, який постраждав внаслідок удару по Херсону.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.