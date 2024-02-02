Жінка поранена через російський удар по Херсону – МВА

Російська армія атакувала Херсон з авіації, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко 2 лютого.

«Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір’ї», – повідомив він.

Мрочко додав, що постраждалу госпіталізували з контузією та уламковим пораненням.

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Крім того, авіаудар пошкодив багатоповерхові та приватні будинки у середмісті. Голова МВА додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Крім того, за даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок удару постраждав 17-річний хлопець. Його також доправили до медичного закладу.

Напередодні внаслідок обстрілів Херсонщини загинули двоє людей, обидва – іноземні волонтери.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.