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За добу через обстріли РФ є поранені в трьох областях – місцева влада

Наслідки попередніх російських обстрілів на Запоріжжі, грудень 2023 року
Наслідки попередніх російських обстрілів на Запоріжжі, грудень 2023 року

Російські війська обстріляли 25 населених пунктів Запоріжжя 153 рази протягом доби 1 лютого – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко вранці п’ятниці.

За даними обласної влади, російська армія здійснила 49 ударів дронами та 103 обстріли з артилерії.

«Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримав 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Преображенки», – заявив Малашко.

Він додав, що ОВА отримала 13 повідомлень про руйнування житла та об’єктів інфраструктури.

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Ще одна людина поранена в Донецькій області, заявив очільник області Вадим Філашкін:

«За 1 лютого росіяни поранили одного жителя Донеччини – в Авдіївці».

Російські війська обстріляли кілька районів Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості», – написав він у своєму телеграмі.

Про обстріли населених пунктів напередодні також повідомили очільники Харківщини та Миколаївщини. За даними місцевої влади, ніхто не постраждав.

Також 1 лютого двоє волонтерів із Франції загинули внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині.

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