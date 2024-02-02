За добу через обстріли РФ є поранені в трьох областях – місцева влада

Російські війська обстріляли 25 населених пунктів Запоріжжя 153 рази протягом доби 1 лютого – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко вранці п’ятниці.

За даними обласної влади, російська армія здійснила 49 ударів дронами та 103 обстріли з артилерії.

«Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримав 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Преображенки», – заявив Малашко.

Він додав, що ОВА отримала 13 повідомлень про руйнування житла та об’єктів інфраструктури.

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Ще одна людина поранена в Донецькій області, заявив очільник області Вадим Філашкін:

«За 1 лютого росіяни поранили одного жителя Донеччини – в Авдіївці».

Російські війська обстріляли кілька районів Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості», – написав він у своєму телеграмі.

Про обстріли населених пунктів напередодні також повідомили очільники Харківщини та Миколаївщини. За даними місцевої влади, ніхто не постраждав.

Також 1 лютого двоє волонтерів із Франції загинули внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині.