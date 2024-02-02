Повітряні сили: вночі знищили 11 із 24 запущених Росією дронів

Російські війська в ніч на 2 лютого атакували Україну 24-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із напрямків: Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди – в окупованому Криму, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, за повідомленням, удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

«Загалом, силами і засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської і Харківської областей. Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 2 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух груп дронів у низці областей, зокрема на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині.

Вранці 2 лютого влада Дніпропетровщини повідомила, що внаслідок влучання у Криворізькому районі знеструмлені більш ніж 40 тисяч абонентів, зокрема, дві шахти, під землею залишилися понад 100 робітників, частину з яких вже підняли на поверхню.

Про «масовану дронову атаку» повідомив і голова Кіровоградської ОВА. «Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому і Кропивницькому районі. Попередньо – без постраждалих», – написав Андрій Райкович у телеграмі. Інших подробиць він не навів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.