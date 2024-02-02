Масштабні вимкнення світла, займання енергообладнання – Міненерго про наслідки удару РФ по Кривому Рогу

Внаслідок російського удару по Кривому Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишалися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею – 120 шахтарів, уточнили в Міністерстві енергетики України.

«Вдруге за тиждень ворог спрямував удари по енергооб’єктах Дніпропетровської області. У результаті атаки БПЛА в ніч на 2 лютого зафіксовано загоряння і пошкодження обладнання на підстанціях НЕК «Укренерго». Внаслідок чого знеструмлені повітряні лінії, є масштабні відключення електроенергії у Кривому Розі. А саме: місцева промисловість, шахта (120 людей виводять на поверхню), без світла залишилося близько 62 тисяч побутових споживачів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Міненерго, через атаку БПЛА зайнялося енергетичне обладнання на одному з місцевих підприємств.

«Станом на ранок частину ліній включено в роботу, заживлено понад 32 тисячі споживачів, зокрема об’єкти критичної інфраструктури. Триває огляд наслідків атаки», – заявили в міністерстві.

Вранці 2 лютого влада Дніпропетровщини повідомила, що внаслідок влучання у Криворізькому районі знеструмлені більш ніж 40 тисяч абонентів, зокрема, дві шахти, під землею залишилися понад 100 робітників, частину з яких вже підняли на поверхню.

Про «масовану дронову атаку» повідомив і голова Кіровоградської ОВА. «Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому і Кропивницькому районі. Попередньо – без постраждалих», – написав Андрій Райкович у телеграмі. Інших подробиць він не навів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська в ніч на 2 лютого атакували Україну 24-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, 11 із них збили сили ППО, ще сім – «не досягли своїх цілей і локаційно втрачені».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.