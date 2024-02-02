Міненерго: людей зі знеструмленої шахти підняли на поверхню, дефіциту в енергосистемі немає

Дефіциту в енергосистемі України внаслідок російського обстрілу наразі немає, заявляє Міністерство енергетики вранці 2 лютого. Блок і корпус теплоелектростанції вивели в короткостроковий ремонт, система залишається збалансованою.

«Внаслідок атаки БПЛА на підстанції НЕК «Укренерго» у Дніпропетровській області відключились повітряні лінії. Є загоряння та відповідно пошкодження обладнання на підстанціях, масштабні знеструмлення, зокрема – шахт. Станом на 9:00 усіх шахтарів виведено на поверхню. Триває огляд наслідків пошкоджень та роботи з відновлення електропостачання за резервними схемами», – йдеться в зведенні.

Читайте також: За добу через обстріли РФ є поранені в трьох областях – місцева влада

Крім того, російський обстріл спричинив пожежу на газовому об’єкті Харківщини, ніхто не постраждав.

Міністерство закликає споживачів зменшувати навантаження на енергосистему у пікові години – з 10 години ранку до опівдня та з 17 до 19 години.

За прогнозом відомства, Україна імпортує протягом поточної доби 2 475 мегават на годину, експорт не передбачається.

Раніше Міненерго повідомило, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишалися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею перебували 120 шахтарів.