На Харківщині відбулась зупинка руху поїздів, споживачі залишились без світла – Міненерго

На Харківщині з технічних причин відбулась зупинка поїздів, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України 31 січня.

«У результаті знеструмилась підстанція, яка живить залізницю (зафіксовано порушення руху потягів), також без світла залишились побутові споживачі. Усіх користувачів оперативно заживлено», –йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що також в Харківському районі виявлено крадіжку проводу повітряної лінії «Укренерго».

«У Донецькій області через бойові дії знеструмлено повітряну лінію. У результаті знеструмились підстанції, без напруги залишились побутові споживачі», – розповіли у Міненерго.

Також у відомстві інформують, що дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано, електростанції виробили достатньо потужностей для забезпечення потреб споживачів.

Крім того, планується комерційний імпорт електроенергії, кажуть у Міненерго.

«У резерві є вісім блоків теплової генерації, які буде під'єднано до мережі у разі потреби. Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються», – зауважують у відомстві.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.