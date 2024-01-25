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Галущенко: Україна планує почати будівництво чотирьох ядерних реакторів цього року

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України
Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України

Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів цього літа або восени – про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Reuters, опублікованому 25 січня.

За його словами, два блоки, до яких увійдуть реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як ще два використовуватимуть західні технології компанії Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, додав Галущенко.

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«Нам потрібні корпуси (реакторів – ред.). Ми хочемо одразу зробити третій і четвертий блоки», – сказав міністр.

За його словами, два нових енергоблоки Хмельницької АЕС мають компенсувати втрату окупованої Запорізької АЕС.

«Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор», – припустив він.

Як раніше повідомляв оператор «Укренерго», українська енергосистема втратила понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації через російську окупацію. Сюди входять найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

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