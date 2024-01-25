Галущенко: Україна планує почати будівництво чотирьох ядерних реакторів цього року

Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів цього літа або восени – про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Reuters, опублікованому 25 січня.

За його словами, два блоки, до яких увійдуть реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як ще два використовуватимуть західні технології компанії Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, додав Галущенко.

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«Нам потрібні корпуси (реакторів – ред.). Ми хочемо одразу зробити третій і четвертий блоки», – сказав міністр.

За його словами, два нових енергоблоки Хмельницької АЕС мають компенсувати втрату окупованої Запорізької АЕС.

«Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор», – припустив він.

Як раніше повідомляв оператор «Укренерго», українська енергосистема втратила понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації через російську окупацію. Сюди входять найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.