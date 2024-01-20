У мінуванні на ЗАЕС, про яке повідомили в МАГАТЕ, немає «нічого нового» – Юсов

У мінуванні на Запорізькій атомній електростанції, про яке напередодні повідомили в МАГАТЕ, немає «нічого нового», заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.



«Нічого нового в цих діях немає. Ще минулого року Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької атомної електростанції і всередині самої станції. Тоді, можемо нагадати, що експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти – або не коментували ситуацію, або звертали увагу на ті ділянки, де такі речі відсутні», – зазначив він в ефірі національного телемарафону.



Представник української розвідки наголосив, що це не перші подібні дії загарбників, які давно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт, використовуючи її як для розміщення особового складу і техніки, так і для обстрілів.



«Так, перед прибуттям комісій МАГАТЕ вони можуть переміщати сили і засоби, зокрема міни і особовий склад. Але в цілому це те, що постійно відбувається на станції», – сказав він.

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За словами Юсова, розвідка отримує інформацію щодо ситуації на ЗАЕС від співробітників станції, агентурних джерел, перехоплень, є «інші інструменти», про які ГУР не буде розповідати.

«Інформація знімається постійно. Напруга і загроза від окупантів, які захопили атомний об’єкт, зберігається весь цей час. Певний період була пряма загроза диверсії і теракту на території станції з боку окупантів. У результаті низки заходів гостру фазу цього вдалося зняти, але загроза для об’єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений російськими терористами», – зазначив представник ГУР.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 19 січня заявив, що міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. В агентстві зауважили, що це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу. Ґроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ.

Після цього в «Енергоатомі» наголосили, що ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС залишатиметься «крихкою та небезпечною, допоки росіяни будуть перебувати там».



«Єдиний вихід – повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Лише тоді відновлення ядерної та радіаційної безпеки на станції стане можливою», – зазначив виконувач обовʼязки голови правління компанії «Енергоатом» Петро Котін.



Також у «Енергоатомі» додали, що за час перебування російських військових на Запорізькій АЕС станція була у восьми повних і одному частковому блекауті, кожна така подія є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.