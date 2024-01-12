Експертам МАГАТЕ досі не дали доступу до реакторних залів трьох енергоблоків ЗАЕС – Ґроссі

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції, досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції, заявив 12 січня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

За його словами, після вчорашньої успішної ротації експертів МАГАТЕ – п’ятнадцятої групи експертів, яка прибула на станцію з часу створення місії МАГАТЕ у вересні 2022 року – нова команда повторила запит на доступ до реакторного залу шостого блоку.

Ґроссі повідомив, що дозвіл на такий доступ експертам не дали, заявивши, що реакторний зал «опечатаний». Крім того, адміністрація ЗАЕС повідомила групі, що не відмовляє у доступі, а натомість пропонує отримати доступ до території приблизно через тиждень.

«Ці обмеження на своєчасний доступ експертів до ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно й ефективно оцінювати ситуацію з безпекою і захищеністю… Ситуація… залишається дуже нестабільною, і я повторюю своє прохання про безперешкодний доступ», – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

На початку цього місяця Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що його експертам нещодавно заборонили перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.

Ґроссі тоді сказав, що «це перший випадок, коли експерти МАГАТЕ не отримали доступу до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці», і команда й надалі запитуватиме цей доступ.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.