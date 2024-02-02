Російські військові обстріляли Нікополь, двоє поранених – влада

У п’ятницю, 2 лютого, російські військові вкотре атакували Нікополь, розповів голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні (2 лютого – ред.) у Нікополі через ворожий терор – знову постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно», – написав він.

Загалом, за даними місцевого чиновника, у результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, лінія електропередач.

«Також агресор бив по Мирівській громаді Нікопольського району. Понівечене аграрне підприємство. Там – без загиблих і поранених», – підсумував Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.