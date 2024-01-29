Сили РФ атакували Нікополь дронами і артилерією: є поранені – влада

Російські військові 29 січня обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, зазначив голова обласної ради Микола Лукашук у телеграмі.

«Сьогодні (29 січня – ред.) через ворожі атаки по Нікополю постраждали дві особи. Їм надана необхідна медична допомога», – заявив він.

За словами Лукашука, один із поранених отримав важкі травми і був доставлений до лікарні. Другий постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

«Загалом за день російські окупанти вісім разів атакували Нікопольський район. Зокрема, вони били з артилерії та застосували три дрони-камікадзе. Росіяни гатили по райцентру та Марганецькій громаді», – зазначив місцевий чиновник.

Також відомо, що в Нікополі через російські обстріли пошкоджені 8 приватних будинків, комунальне підприємство, господарські споруди, дві лінії електропередачі та газопровід.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.