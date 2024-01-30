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Новини | Суспільство

Удари РФ по Дніпропетровщині: один поранений у Нікопольському районі

Наслідки російських обстрілів Нікополя, листопад 2023 року
Наслідки російських обстрілів Нікополя, листопад 2023 року

Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 30 січня.

Зокрема, в Синельниківському районі ракета поцілила на подвір’я житлового будинку. Також пошкоджені 31 оселя, господарські споруди, гараж та лінія електропередач. Там ніхто не постраждав.

По Нікопольському району, за даними Лисака, російська армія випустила 10 дронів-камікадзе, також обстрілювали з артилерії.

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«Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Постраждав 65-річний чоловік. Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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