Через російський удар по Херсонщині поранена жінка – ОВА

Російські війська завдали артилерійський удар по селу Токарівка на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація 30 січня.

За повідомленням, поранення зазнала місцева жителька.

«У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги», – йдеться в повідомленні.

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У адміністрації додали, що жінку госпіталізували й надають медичну допомогу.

Раніше 30 січня одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок обстрілу Білозерської громади області.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.