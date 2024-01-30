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Через російський удар по Херсонщині поранена жінка – ОВА

Наслідки попередніх російських обстрілів на Херсонщині, січень 2024 року
Наслідки попередніх російських обстрілів на Херсонщині, січень 2024 року

Російські війська завдали артилерійський удар по селу Токарівка на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація 30 січня.

За повідомленням, поранення зазнала місцева жителька.

«У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги», – йдеться в повідомленні.

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У адміністрації додали, що жінку госпіталізували й надають медичну допомогу.

Раніше 30 січня одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок обстрілу Білозерської громади області.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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