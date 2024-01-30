У селищі Велетенське на Херсонщині внаслідок обстрілу сил РФ загинув чоловік – прокуратура

Одна людина загинула та одна поранена внаслідок обстрілу Білозерської громади на Херсонщині, повідомила регіональна прокуратура.

За даними слідства, російські війська вели обстріл у ніч проти 30 січня 2024 року. У селищі Велетенське під обстріл потрапив приватний будинок. Загинув чоловік, поранено його дружину.

Розслідування триває за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (частина 2 статті 438 КК України).

Зранку 30 січня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що «за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації і БпЛА, в тому числі два типу Shahed».

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.