Донеччина: через обстріл у Мирнограді одна людина загинула, одна поранена – ОВА

У Мирнограді на Донеччині внаслідок російського ракетного удару в ніч на 30 січня одна людина загинула, ще одна була поранена, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

«Покровський район. У Мар’їнській громаді обстріляні Красногорівка, Єлизаветівка і Максимільянівка. У Цукуриному Селидівської громади пошкоджено шість будинків, обстріляні околиці Курахівської громади. У Мирнограді одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено прибудову до готелю і дві багатоповерхівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Філашкіна, у Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і околиці Ямполя, Ямполівки і Тернів, у Костянтинівці пошкоджені три приватні будинки, гараж, газопровід і лінія електропередач; ще один будинок пошкоджений у Новомарковому.

У Часовоярській громаді пошкоджені п’ять приватних будинків, дві багатоповерхівки, інфраструктурний об’єкт і торговий павільйон, у Сіверську пошкоджені три багатоповерхівки й інфраструктурний об’єкт, додав голова ОВА.

За його словами, за добу російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.