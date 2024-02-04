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«Укренерго»: вчорашня атака на енергетику у Кривому Розі була «наймасовішою» за рік

Наслідки російської атаки на Кривий Ріг, 8 січня 2023 року. Знищений торговельний центр, фото ілюстративне
Наслідки російської атаки на Кривий Ріг, 8 січня 2023 року. Знищений торговельний центр, фото ілюстративне

Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу 3 лютого стала «однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік», йдеться в повідомленні «Укренерго».

Як зазначається, в ніч проти 3 лютого відновлювальні роботи «перервала атака російських дронів на високовольтні енергетичні об’єкти».

«Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні», – пояснюють енергетики.

В «Укренерго» наголошують, що зараз тривають роботи на магістральних та розподільчих мережах, але світло споживачам вже повернули.

«Укренерго» пояснює, що енергетикам вдалося значно мінімізувати наслідки атак завдяки підготовці влітку. Фактично, це були перші відключення світла в Україні після повітряних атак з початку опалювального сезону, зазначили спеціалісти.

Внаслідок російського удару по Кривому Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишалися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею перебували 120 шахтарів.

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