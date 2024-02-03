Голова ОВА каже, що в Кривому Розі та районі знову зникло світло

Увечері в суботу, 3 лютого, у Кривому Розі та районі знову зникла електроенергія, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад. Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська», – написав Лисак.

Він зауважив, що енергетики вже працюють для того, аби «якнайшвидше стабілізувати ситуацію» – заживити домівки та підприємства.

«Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим», – заявив він.

Внаслідок російського удару по Кривому Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишалися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею перебували 120 шахтарів.