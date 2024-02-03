Сирський: «на Куп’янському напрямку на всіх ділянках точаться важкі бої»

На Куп’янському напрямку оперативна обстановка залишається «напруженою», розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у телеграмі.

За його словами, «на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни продовжують вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягують нові резерви».

Як зазначається, Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку, та «заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління».

«З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів» – повідомив Сирський.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.