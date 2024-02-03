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ДСНС: російські військові атакували Нікополь, пошкоджена пожежна частина

Наслідки російського обстрілу Нікополя, грудень 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки російського обстрілу Нікополя, грудень 2023 року, ілюстративне фото

На Донеччині у Покровську через удар російської армії пошкоджена пожежно-рятувальна частина, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні ввечері (3 лютого – ред.) російські війська обстріляли місто Покровськ. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 ролетних воріт у гаражі, скління вікон та двері в одному з приміщень частини», – зазначили у ДСНС.

Серед особового складу, за даними служби, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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