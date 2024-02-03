Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Протягом дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російських військових, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень, кажуть у ЗСУ.

«На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області», – повідомили у Генштабі.

Водночас, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки російських військ в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, «де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення». Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області», – йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Українські військові кажуть, що «підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника».