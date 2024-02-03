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Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Протягом дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російських військових
Протягом дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російських військових

Протягом дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російських військових, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень, кажуть у ЗСУ.

«На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області», – повідомили у Генштабі.

Водночас, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки російських військ в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, «де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення». Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області», – йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Українські військові кажуть, що «підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника».

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