Сили РФ готують програму «масового заселення» окупованої частини Запорізької області – влада

Сили РФ планують здійснити «масове переселення» в окуповану частину Запорізької області, розповів в ефірі телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог затвердив нову програму, яка називається «Запорізька цілина» – вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян РФ, зараз вони шукають людей з різних куточків РФ, громадян Білорусі, Казахстану, щоб вони приїжджали на тимчасово окуповану територію», – зазначив голова міста.

За словами Федорова, «таким чином ворог має намір вирішити дві проблеми».

«По-перше, погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації, зробити заміну генофонду, заміну населення. По-друге, у них (російських окупантів – ред.) шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом, у них дефіцит 1:4 лікарів, у них дефіцит будівельників. Тож вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми», – підсумував Федоров.

Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел через окупацію частини Запорізької області російськими військовими.

Раніше, 23 січня, міський голова Мелітополя Іван Федоров очолив Запорізьку обласну державну адміністрацію. Він змінив на даній посаді Юрія Малашка.

Мелітополь перебуває під окупацією російських військ від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У березні 2022 року окупанти викрали міського голову Івана Федорова, якого згодом обміняли. З того часу Федоров перебуває на вільній території України.