Росія знову запустила «шахеди» по території України – Повітряні сили

Ввечері в неділю, 28 січня, Росія знову запустила «шахеди» по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«Запорізька та Дніпропетровська області – загроза ударних БПЛА. БПЛА типу «Shahed» у Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний», – кажуть у Повітряних силах.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.