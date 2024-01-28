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Росія знову запустила «шахеди» по території України – Повітряні сили

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне

Ввечері в неділю, 28 січня, Росія знову запустила «шахеди» по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«Запорізька та Дніпропетровська області – загроза ударних БПЛА. БПЛА типу «Shahed» у Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний», – кажуть у Повітряних силах.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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