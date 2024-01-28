Російські військові щонайменше 8 разів обстріляли Михайлівку на Херсонщині, поранена жінка – влада

Російські військові атакували село Михайлівку у Бериславському районі на Херсонщині, повідомили у телеграмі Сили оборони півдня України.

За даними військових, в результаті обстрілів російських військових постраждала 89-річна жінка, вона отримала поранення живота.

«Ворожий обстріл стався близько 14:10 неділі, 28 січня. Загарбники вдарили по селу щонайменше вісім разів, влучивши по подвір’ю одного з приватних будинків», – зазначили Сили оборони півдня.

Раніше, на початку січня літня жителька Новотягинка загинула через російський обстріл.

За даними голови області Олександра Прокудіна, напередодні внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще одна була поранена.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.