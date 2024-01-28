У низці областей оголосили повітряну тривогу: ЗСУ кажуть про ракету на Кременчук (відбій)

У низці областей України оголосили повітряну тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також про вибухи повідомляється у Кременчуцькому районі у Полтавській області.

До того ж голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою.

О 20.32 Повітряні сили оголосили про відбій тривоги.

Ввечері в неділю, 28 січня, Росія знову запустила «шахеди» по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«Запорізька та Дніпропетровська області – загроза ударних БПЛА. БПЛА типу «Shahed» у Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний», – кажуть у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.