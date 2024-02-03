У Лисичанську під обстріл потрапила пекарня: окупанти кажуть про постраждалих і загиблих

В окупованому Лисичанську внаслідок обстрілу начебто обвалилася двоповерхова будівля пекарні, є загиблі та постраждалі, йдеться в повідомленні Міністерства надзвичайних справ Росії у суботу, 3 лютого.

«На цю мить триває обстеження та розбір завалів, у тому числі із застосуванням спецтехніки», – йдеться у повідомленні.

Очільник підконтрольного Москві угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник каже, що «під завалами можуть залишатися кілька десятків мирних жителів».

Згодом рятувальники повідомили про 8 постраждалих і 2 загиблих внаслідок обстрілу. Під завалами «можуть залишатися понад 40 людей», додали в МНС РФ.

«Зараз відомо про 8 мирних жителів, які отримали поранення при ударі українських військ по пекарні в Лисичанську. Троє людей передано до однієї з лікарень на амбулаторне лікування, ще одна людина - в реанімації. Решту поранених госпіталізовано до медзакладів», – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я Росії.

Окупанти традиційно звинуватили в обстрілі Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Раніше, 3 липня 2022 року, ЗСУ відійшли з Лисичанська. Наразі місто окуповане російськими військовими.

Окупований російськими військовими Донецьк також часто потрапляє під обстріли, там лунають вибухи. 1 вересня 2023 року через атаку по місту постраждало понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула.

1 листопада у Будьоннівському районі окупованого Донецька на вантажній залізничній станції Мушкетове сталася пожежа. Підконтрольне РФ угруповання «ДНР» заявило про нібито двох загиблих під час удару по станції. Підтвердити правдивість заяв окупаційної влади неможливо.

На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.