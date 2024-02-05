Влада: армія РФ вночі завдала ракетного удару по Покровську – пошкоджені інфраструктурні об’єкти

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині – пошкоджені інфраструктурні об’єкти, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Покровський район. Серед ночі росіяни ударили ракетою по Покровську – пошкодили 4 інфраструктурні об’єкти. В Авдіївці поранено 2 людини. У Мар’їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка», – написав він у телеграмі.



За його словами, через російські атаки у Торецьку загинула людина, ще двоє поранені, пошкоджений будинок і об’єкт інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.