Командування США заявило про удари по місцю розміщення ракет хуситів у Ємені

Американські військові завдали ударів по ракетах руху Хуті, розміщених у Ємені – про це повідомило Центральне командування США 5 лютого.

За повідомленням, крилату ракету «земля – поверхня» враpили «у ході самооборони» напередодні рано вранці за місцевим часом. Згодом американські війська вдарили по ще кількох ракетах.

«Починаючи з 10:30 ранку, сили США вразили чотири протикорабельні крилаті ракети, які були готові до пуску по кораблях у Червоному морі», – заявляють у командуванні.

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Американський штаб додає, що визначив ракети в контрольованих хуситами районах Ємену «безпосередньою загрозою» для кораблів США та торговельних суден у регіоні.

Хусити, яких підтримує Іран, почали нападати на торговельні судна невдовзі після початку ізраїльської операції в Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» (визнане в США і ЄС терористичним) на Ізраїль 7 жовтня. У січні США і Британія завдали низки ракетних ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Ті, однак, продовжують атаки, зокрема проти американських військових кораблів у Червоному морі, з використанням ударних безпілотників і ракет.