Іран засудив удари США в Іраку та Сирії. Британія та Польща висловили підтримку

Іранська влада 3 лютого розкритикувала низку ударів американської армії по об’єктах у Сирії та Іраку напередодні.

«Атака на Сирію та Ірак минулої ночі є авантюрною акцією та ще однією стратегічною помилкою уряду США, яка не матиме жодного результату, окрім посилення напруги та нестабільності в регіоні», – заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Іраку Шиа ас-Судані звинуватив очолювану США військову коаліцію в регіоні в створенні загрози безпеці та стабільності в його країні та нападі на її суверенітет.

У відомстві ас-Судані стверджують, що внаслідок ударів США загинули 16 людей, у тому числі цивільні, і два десятки отримали поранення. Голова іракського уряду відкинув будь-які заяви про те, що Вашингтон координував авіаудари з Багдадом.

Читайте також: «Це початок нашої відповіді» – у Пентагоні розповіли деталі серії ударів в Іраку та Сирії

У МЗС Сирії заявили, що дії Сполучених Штатів розпалюють подальший конфлікт на Близькому сході «в дуже небезпечний спосіб».

Натомість представники союзників США Великої Британії та Польщі виступили із заявами на підтримку дій Вашингтона, посилаючись на право США реагувати на атаки та попереджаючи, що підтримувані Іраном групи «грають з вогнем».

Речник британського уряду 3 лютого засудив ймовірну опосередковану діяльність Ірану в регіоні як «дестабілізуючу» та підтвердив альянс Лондона з Вашингтоном.

«Сполучене Королівство і США є непохитними союзниками. Ми б не коментували їхні операції, але ми підтримуємо їхнє право відповідати на напади», – сказав речник, якого цитує Reuters.

Він додав, що Лондон дії Ірану в усьому регіоні, в тому числі «політичну, фінансову та військову підтримку ряду збройних угруповань».

Інший член НАТО, Польща, також засудила Іран та угруповання, які він, за повідомленнями, спонсорує.

Читайте також: США ввели санкції проти чотирьох компаній, які допомагають Ірану з виробництвом ракет та «шахедів»

«Помічники Ірану гралися з вогнем протягом місяців і років, і тепер це їх обпалює», – сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, прибувши на зустріч представників ЄС у Брюсселі.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що США завдали численних ударів по пов’язаних із Іраном об’єктах у Сирії та Іраку. Вашингтон назвав це відповіддю на нещодавній напад на американську базу в Йорданії.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох військовослужбовців, також були поранені.

Вашингтон заявив, що США відреагують на цю атаку дроном, але тоді ж наголошував, що не прагне ширшого конфлікту з Іраном.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.