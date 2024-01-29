США готують відповідь Ірану за загибель військових – Bloomberg

Сполучені Штати розглядають різні варіанти відповіді на загибель трьох американських військових на базі в Йорданії після удару безпілотника, запущеного збройними проіранськими формуваннями. Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в адміністрації США, в Білому домі визнають, що дії Сполучених Штатів у відповідь повинні бути серйознішими, ніж раніше. Обстріли американських баз після початку бойових дій у Секторі Гази 7 жовтня відбуваються регулярно, проте до 28 січня загиблих серед військових США не було.

За повідомленням Bloomberg, одна з альтернатив – секретна акція проти обʼєктів в Ірані без прямого визнання відповідальності Сполучених Штатів за неї. Можливий і варіант прямого удару по деяких іранських діячах, подібного до операції, в результаті якої в Багдаді в січні 2020 року було вбито генерала Касема Сулеймані - наказ про це віддав попередник Байдена на посаді президента Дональд Трамп.

Як зазначає Bloomberg, президент Байден стоїть перед вибором: з одного боку, він хоче покарати тих, хто стоїть за атакою на американських військових, і надіслати чіткий сигнал Ірану, з іншого боку – уникнути прямої конфронтації з Тегераном, яка означатиме екскалацію конфлікту в регіоні, де вже тривають бойові дії.

Кілька республіканських сенаторів уже закликали Байдена безпосередньо атакувати Іран. Тегеран заперечує причетність до удару по базі та загибелі американських військових.

Офіційно Білий дім не повідомляв про можливі варіанти відповіді США. У заяві від імені президента Байдена йдеться, що винні в ударі по американських військових будуть покарані, але те, як це відбудеться і коли, вирішать Сполучені Штати.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох і поранено щонайменше 15 військовослужбовців.